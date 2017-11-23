Генсек НАТО: Неурегулированность нагорно-карабахского конфликта вызывает озабоченность

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Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Неурегулированность нагорно-карабахского конфликта вызывает озабоченность.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе.

Генсек НАТО отметил, что урегулирование конфликта возможно исключительно мирным путем, при этом НАТО не играет какую-либо активную роль в этом процессе.

"Мы поддерживаем усилия Минской группы ОБСЕ. Мы вдохновлены тем, что президенты возобновили диалог, и приветствуем шаги во избежание эскалации", - заявил Столтенберг.