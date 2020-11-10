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Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело в связи со сбитым вертолетом

Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело в связи со сбитым вертолетом Как сообщалось, 9 ноября в 18:30 на нахчыванском участке армяно-азербайджанской границы был сбит принадлежащий Российской Федерации военный вертолет Ми-24, в результате чего двое военнослужащих погибли, еще один получил ранения.
Нагорно-карабахский конфликт
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10 ноября 2020 г. 18:15
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело в связи со сбитым вертолетом

Как сообщалось, 9 ноября в 18:30 на нахчыванском участке армяно-азербайджанской границы был сбит принадлежащий Российской Федерации военный вертолет Ми-24, в результате чего двое военнослужащих погибли, еще один получил ранения.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре, по факту Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики незамедлительно начала расследование и в целях тщательного, полного и объективного расследования деталей происшествия генеральным прокурором 9 ноября было возбуждено уголовное дело по статье 342.2 Уголовного кодекса (халатное отношение к службе, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек, либо совершенное во время войны или боевых действий), проведение следствия по делу поручено Военной прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики.

Сотрудниками прокуратуры с участием военных экспертов был проведен осмотр ракетной установки, а также информационных систем, допрошены военнослужащие части, из которой была выпущена ракета, изъяты необходимые документы и осуществлены другие необходимые следственные действия. В настоящее время проводятся интенсивные следственные мероприятия в целях установления личности виновника или виновных и привлечения их к ответственности. В связи с данным уголовным фактом генеральный прокурор Азербайджанской Республики Камран Алиев направил официальное письмо генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову, также между ними состоялся телефонный разговор.

В ходе телефонного разговора генеральный прокурор выразил соболезнования в связи с погибшими своему российскому коллеге и пожелал скорейшего выздоровления раненому военнослужащему, а также проинформировал его о предварительном расследовании уголовного дела и заверил, что будет обеспечено проведение полного, объективного и тщательного следствия.

В свою очередь, генеральный прокурор Российской Федерации отметил, что в связи с инцидентом Генеральной прокуратурой Российской Федерации также было возбуждено уголовное дело, и что совместное расследование с Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики повысит эффективность следствия. Игорь Краснов также выразил благодарность в связи с немедленной реакцией азербайджанской стороны и принятыми ей мерами.

Кроме того, генеральный прокурор Российской Федерации выразил удовлетворение трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября, отметив, что реализация положений заявления будет служить интересам сторон, в том числе азербайджанского народа, и подчеркнул, что размещение миротворческих сил в регионе сыграет эффективную роль в установлении мира и безопасности в регионе. Камран Алиев и его российский коллега выразили уверенность, что тесное сотрудничество и дружеские отношения между прокуратурами наших стран и впредь будут успешно развиваться по всем направлениям.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: Rusiya helikopterinin vurulması ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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