Генпрокуратура сделала заявление о созданном армянами сайте

Создание сайта hamimiz.com – очередная провокация Армении.

Создание сайта hamimiz.com – очередная провокация Армении.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

На этом "фейковом" сайте публикуется список якобы погибших и пропавших без вести азербайджанских военнослужащих, в который включены имена гражданских лиц, в том числе женщин.

Генпрокуратура призывает всех сознавать свою гражданскую ответственность, быть бдительными, не верить в информацию провокационного характера, содержащуюся на подобных мошеннических сайтах и других носителях информации, о любых подозрительных случаях незамедлительно информировать правоохранительные органы.

В настоящее время Генеральной прокуратурой Азербайджанской республики начаты соответствующие расследования.