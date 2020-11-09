Генпрокуратура сделала заявление о созданном армянами сайте

Создание сайта hamimiz.com – очередная провокация Армении.
Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.
На этом "фейковом" сайте публикуется список якобы погибших и пропавших без вести азербайджанских военнослужащих, в который включены имена гражданских лиц, в том числе женщин.
Генпрокуратура призывает всех сознавать свою гражданскую ответственность, быть бдительными, не верить в информацию провокационного характера, содержащуюся на подобных мошеннических сайтах и других носителях информации, о любых подозрительных случаях незамедлительно информировать правоохранительные органы.
В настоящее время Генеральной прокуратурой Азербайджанской республики начаты соответствующие расследования.