О нас
Report Georgia
Аудио новости

Генпрокуратура сделала заявление о созданном армянами сайте

Генпрокуратура сделала заявление о созданном армянами сайте Создание сайта hamimiz.com – очередная провокация Армении.
Нагорно-карабахский конфликт
375
9 ноября 2020 г. 18:03
Генпрокуратура сделала заявление о созданном армянами сайте

Создание сайта hamimiz.com – очередная провокация Армении.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

На этом "фейковом" сайте публикуется список якобы погибших и пропавших без вести азербайджанских военнослужащих, в который включены имена гражданских лиц, в том числе женщин.

Генпрокуратура призывает всех сознавать свою гражданскую ответственность, быть бдительными, не верить в информацию провокационного характера, содержащуюся на подобных мошеннических сайтах и других носителях информации, о любых подозрительных случаях незамедлительно информировать правоохранительные органы.

В настоящее время Генеральной прокуратурой Азербайджанской республики начаты соответствующие расследования.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ermənilərin yaratdığı saytla bağlı rəsmi açıqlama

Новости партнеров

Другие новости из категории

Сепаратистский режим признал потерю Шуши
Сепаратистский режим признал потерю Шуши
9 ноября 2020 г. 18:54
Уничтожен ЗРК Тор-М2КМ противника на Ходжавендском направлении фронта
Уничтожен ЗРК "Тор-М2КМ" противника на Ходжавендском направлении фронта
9 ноября 2020 г. 18:41
Сепаратисты заявляют о приближении азербайджанских сил к Ханкенди
Сепаратисты заявляют о приближении азербайджанских сил к Ханкенди
9 ноября 2020 г. 18:36
Турал Гянджалиев обратился к армянской общине: Держитесь подальше от зон боевых действий!
Турал Гянджалиев обратился к армянской общине: Держитесь подальше от зон боевых действий!
9 ноября 2020 г. 18:25
Бочаров: История запомнит президента Азербайджана под именем Ильхам – Освободитель!
Бочаров: История запомнит президента Азербайджана под именем "Ильхам – Освободитель"!
9 ноября 2020 г. 18:14
Эрдоган: Минская группа только проводила время
Эрдоган: Минская группа только проводила время
9 ноября 2020 г. 17:36
Видео из освобожденного от оккупации города Шуша
ВидеоВидео из освобожденного от оккупации города Шуша
9 ноября 2020 г. 17:02
Президент: Если бы Армения с самого начала прислушалась к нам, война давно бы прекратилась
Президент: Если бы Армения с самого начала прислушалась к нам, война давно бы прекратилась
9 ноября 2020 г. 16:53
Наносятся удары по позициям противника на Ходжавендском направлении
Наносятся удары по позициям противника на Ходжавендском направлении
9 ноября 2020 г. 16:34
Хикмет Гаджиев о грабежах Армении
Хикмет Гаджиев о грабежах Армении
9 ноября 2020 г. 15:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi