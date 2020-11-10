Генпрокуратура: По факту сбития вертолета начато расследование

Генпрокуратура Азербайджана приступила к немедленному расследованию инцидента, связанного со сбитым девятого ноября, в 18:30 на нахчыванском направлении армяно-азербайджанской границы вертолетом Ми-24, принадлежащим России.

Генпрокуратура Азербайджана приступила к немедленному расследованию инцидента, связанного со сбитым девятого ноября, в 18:30 на нахчыванском направлении армяно-азербайджанской границы вертолетом Ми-24, принадлежащим России.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, в зависимости от результата будет обеспечено принятие законного и объективного решения.

В связи с указанным вопросом, Генеральная Прокуратура Азербайджанской Республики выражает глубокое сожаление и соболезнования семьям погибших членов экипажа, желает скорейшего выздоровления пострадавших.