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Генпрокуратура обратилась к пользователям соцсетей и представителям СМИ

Генпрокуратура обратилась к пользователям соцсетей и представителям СМИ Генеральная прокуратура, учитывая военное положение в стране, предупредила пользователей социальных сетей и представителей средств массовой информации.
Нагорно-карабахский конфликт
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25 октября 2020 г. 11:29
Генпрокуратура обратилась к пользователям соцсетей и представителям СМИ

Генеральная прокуратура, учитывая военное положение в стране, предупредила пользователей социальных сетей и представителей средств массовой информации.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, запрещается снимать и распространять видео, фотографии и информацию об операциях Азербайджанской Армии.

Отмечается, что такие действия не только позволяют врагу получать информацию, но и создают угрозу жизни наших военнослужащих.

Сообщается, что за подобные действия предусмотрена ответственность в рамках законодательства.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоBaş Prokurorluq sosial şəbəkə istifadəçiləri və KİV nümayəndələrinə xəbərdarlıq etdi

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