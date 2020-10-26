Генпрокуратура Азербайджана подготовила видеоролики об агрессии Армении

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики в очередной раз подготовила видеоролики на французском, испанском, немецком, русском, английском и арабском языках

В результате ракетных и тяжелых артиллерийских обстрелов вооруженными силами Республики Армения 4, 11 и 17 октября погибли 26 человек, в том числе 10 женщин и 6 детей, в Гяндже 138 человек получили ранения, серьезно пострадали объекты гражданской инфраструктуры и автотранспорт.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, в целях информирования мировой общественности о преступлениях, совершенных армянскими вооруженными силами, пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики в очередной раз подготовила видеоролики на французском, испанском, немецком, русском, английском и арабском языках.

Генпрокуратурой Азербайджана будут направлены официальные обращения во все международные организации с целью разоблачить агрессорскую и захватническую сущность Армении на международной арене, а также обеспечить введение санкций против государства-агрессора в рамках международного права.