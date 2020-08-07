Генсеку ООН направлено обращение в связи с провокацией армян

В отличие от Армении, Азербайджан действует исключительно в рамках своего права на самооборону

Генеральному секретарю ООН направлено письмо постоянного представителя Азербайджанской Республики при ООН Яшара Алиева в связи с продолжающей армянской агрессией против Азербайджана.

Как сообщает Report, в письме говорится, что 12 июля 2020 года вооруженные силы Армении, грубо нарушив нормы международного права, начали наступление в направлении Товузского района Азербайджана с применением артиллерии и минометов.

В последующие дни обстреливались густонаселенные деревни Агдам, Дондар Гушчу и Алибейли Товузского района Азербайджана. В результате армянской агрессии был убит 76-летний житель села Агдам Азиз Азизов и 12 офицеров и солдат Вооруженных сил Азербайджана, а также ранены мирные граждане Азербайджана. Серьезный ущерб был причинен гражданским объектам в этом районе.

Отмечается, что целью этих преднамеренных действий было расширение агрессии и получение контроля над высотами на территории Азербайджана, что позволило бы вооруженным силам Армении создать угрозу азербайджанским населенным пунктам и стратегическим нефтепроводам и газопроводам, в том числе "Южному газовому коридору", и железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, расположенным вблизи зоны военной эскалации (15–25 км и 10–12 км соответственно).

С помощью этого акта агрессии руководство Армении попыталось отвлечь внимание армянской общественности от растущего глубокого экономического, финансового и политического кризиса, усугубленного пандемией коронавируса (COVID-19).

Дипломат отметил, что нападение Армении на Азербайджан следуют за несколькими подстрекательскими заявлениями и действиями официального Еревана против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Здесь может быть достаточно вспомнить некоторые из них, которые говорят сами за себя как наглядные примеры последовательности политики агрессии этого государства-члена ООН.

Еще в 2013 году, отвечая на вопрос, могут ли вооруженные силы Армении нанести первый удар, тогдашний министр обороны Армении Сейран Оганян сказал: "Я ничего не исключаю, потому что доктрина использования наших вооруженных сил для обороны страны предусматривает многочисленные меры, которые могут быть не только защитными, но и превентивными".

В своем интервью в августе 2014 года тогдашний президент Армении Серж Саргсян пригрозил запустить баллистические ракеты малой дальности против крупных городов Азербайджана, заявив, что "азербайджанское руководство очень хорошо знает, какие ресурсы есть в арсенале армянских вооруженных сил. Они очень хорошо знают, что у нас есть баллистические ракеты с эффективной дальностью более 300 км, и что они способны превратить в руины любой процветающий населенный пункт, так же, как и руины Агдама".

21 сентября 2017 года начальник Генерального штаба Армении генерал-лейтенант Мовсес Акопян признался, что "нам действительно нужно больше территории, чтобы лучше гарантировать безопасность нашей республики".

На пресс-конференции 24 июля 2018 года заместитель начальника Генерального штаба Армении генерал-лейтенант Левон Мнацаканян, который руководил оккупационными силами Армении, угрожал Азербайджану ракетными ударами по гражданской инфраструктуре: "Это определенно является частью нашей тактических планов. В целом, искусство ведения боевых действий требует нанесения ударов по этим объектам, а также по военным целям в случае возобновления военных действий, что нанесет ущерб экономике [врага] и не позволит обеспечить соответствующие поставки вооруженным силам. Я пока не вижу в этом необходимости ... Но если будет необходимо нанести удар по [этим целям], мы не будем колебаться ни секунды".

30 марта 2019 года министр обороны Армении Давид Тоноян заявил: "Как министр обороны, я заявляю, что этот формат, территории для мира, я перефразировал. Мы делаем наоборот - новая война за новые территории". Далее он добавил: "Мы избавимся от этого траншейного состояния, состояния постоянной обороны и добавим подразделения, которые могут перенести военные действия на территорию противника".

Нападение 12 июля произошло через два дня после того, как Армения приняла свою новую стратегию национальной безопасности, которая подтвердила свою политику агрессии и аннексии. 13 июля 2020 года, на следующий день после начала атаки, министр обороны Армении Давид Тоноян в телефонном разговоре с действующим председателем ОБСЕ Анджеем Каспршиком пригрозил занять новые выгодные позиции.

Далее отмечается, что даже разрушительное воздействие пандемии COVID-19 не помешало Армении совершить вооруженную провокацию. Очевидно, что заявление Армении о ее предполагаемой поддержке и приверженности призыву генерального секретаря Организации Объединенных Наций к глобальному прекращению огня является не чем иным, как абсолютной ложью. Несомненно, цель Армении не в том, чтобы спасать жизни и облегчать страдания нуждающихся людей, а в том, чтобы расширить и обезопасить свою агрессию и аннексию.

Вместо того, чтобы готовить население к миру, нынешнее руководство Армении повторило аннексионистскую политику своих предшественников, как на словах, так и на деле. Недавняя эскалация произошла на фоне продолжающихся попыток Армении бросить вызов формату переговоров и сорвать мирный процесс, неправильно истолковать нормы и принципы международного права, резолюции Совета Безопасности ООН и другие документы и решения по конфликту. Заселение, продление оккупации территорий Азербайджана, укрепление его военного наращивания на этих территориях и изменение их демографического, культурного и физического характера - все эти действия не имеют ничего общего с целью мирного и согласованного урегулирования конфликта.

Азербайджанская Республика неоднократно обращала внимание международного сообщества на то, что продолжение агрессии Армении и ее незаконное присутствие на оккупированных территориях Азербайджана являются основными причинами войны и повторяющихся эскалаций на местах.

"Мы последовательно заявляем, что, как страна, страдающая от оккупации своих территорий и насильственного перемещения сотен тысяч своих граждан, Азербайджан является наиболее заинтересованной стороной в поиске скорейшего и долгосрочного решения конфликта", отмечает азербайджанский дипломат.

Однако Азербайджан не будет сидеть сложа руки и будет адекватно реагировать на провокации Армении и нарушения режима прекращения огня. Таким образом, чтобы отразить недавние вооруженные нападения Армении, Вооруженные силы Азербайджана предприняли необходимые контрмеры для обеспечения безопасности своего гражданского населения, нейтрализации армянских огневых и опорных позиций, удержания их от дальнейших актов агрессии и получить контроль над ситуацией.

Решимость и мужество Вооруженных сил Азербайджана продемонстрировали, что Азербайджан не потерпит нарушения своего суверенитета и территориальной целостности и не смирится с оккупацией своих территорий. В отличие от Армении, Азербайджан действует исключительно в рамках своего права на самооборону в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международным обычным правом.

Уместно повторить, что агрессия и ее военные последствия не являются разрешением и никогда не приведут к политическим результатам, к которым стремится Армения. Разрешение конфликта возможно только на основе норм и принципов международного права при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, говорится в заключение письма.