Генерал азербайджанской армии упрекнул ОБСЕ и Минскую группу в бездеятельности

Отсутствие каких-либо мер в отношении страны-оккупанта – Армении наносит ущерб ОБСЕ и подрывает надежды на созданную в ее составе Минскую группу.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Военной Академии Вооруженных сил Азербайджана, генерал-лейтенант Гейдар Пириев.

По его словам, для продуктивной деятельности какой бы то ни было международной организации должен быть выработан действенный механизм воздействия: "Таблица безотлагательных мер по исполнению известных резолюций Совета безопасности ООН (822, 853, 874, 884) не обладает никакой силой. Как и нет механизма принятия санкций в отношении стороны, отказывающейся исполнять договоренность ОБСЕ. Документы ОБСЕ носят исключительно рекомендательный характер. Применяемый ОБСЕ принцип взаимных уступок позволяет стороне, уклоняющейся от исполнения договоренности, избежать ответственности за свои деяния. Все это в итоге уравнивает оккупанта и сторону, пострадавшую от оккупации, делая поблажки виновнику и позволяя ему избежать наказания.

Тем не менее, Азербайджан не отказался от посредничества в переговорном процессе, сохранив приверженность решению конфликта в рамках принципов ОБСЕ. Однако неконструктивная позиция армянской стороны и отсутствие однозначной, категоричной позиции крупных держав, входящих в состав Минской группы, затягивают развязку конфликта, сохраняя его в замороженном состоянии", - отметил Г.Пириев.

По словам генерал-лейтенанта, политика двойных стандартов, безнаказанность оккупанта затягивает решение нагорно-карабахского конфликта, несмотря на то, что в резолюциях Совбеза ООН, ОБСЕ и иных авторитетных организаций однозначно признана территориальная целостность и суверенитет Азербайджанской Республики. Упрекнув Минскую группу в бездеятельности, Г.Пириев отметил, что до сих пор США, Франция и Россия не несли ответственность за замороженность нагорно-карабахского конфликта и не оказывали давления на оккупанта.