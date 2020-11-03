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Гаджиев: Руководство Армении пытается имитировать деятельность президента Азербайджана

Гаджиев: Руководство Армении пытается имитировать деятельность президента Азербайджана Об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев
Нагорно-карабахский конфликт
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3 ноября 2020 г. 15:37
Гаджиев: Руководство Армении пытается имитировать деятельность президента Азербайджана
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"Президент Азербайджана дал более 24 интервью ведущим мировым СМИ. В ходе этих интервью азербайджанские реалии были доведены до сведения всего мира".

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, политическое руководство Армении пытается имитировать и эту деятельность президента Ильхама Алиева: "Мы видим в таких интервью и провокационные вопросы. Но глава нашего государства доносит реалии такими, какие они есть".

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Ermənistanın siyasi rəhbərliyi Azərbaycan Prezidentinin fəaliyyətini imitasiya etməyə çalışır"

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