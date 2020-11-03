Гаджиев: Руководство Армении пытается имитировать деятельность президента Азербайджана

Об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев

"Президент Азербайджана дал более 24 интервью ведущим мировым СМИ. В ходе этих интервью азербайджанские реалии были доведены до сведения всего мира".

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, политическое руководство Армении пытается имитировать и эту деятельность президента Ильхама Алиева: "Мы видим в таких интервью и провокационные вопросы. Но глава нашего государства доносит реалии такими, какие они есть".