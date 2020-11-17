Фуад Искендеров: Мир для Карабаха означает, что международное право было восстановлено

Европейский Союз должен оценить и воспользоваться новыми реалиями, которые предлагает мирный процесс в Нагорном Карабахе

Европейский Союз должен оценить и воспользоваться новыми реалиями, которые предлагает мирный процесс в Нагорном Карабахе.

Об этом говорится в статье главы миссии Азербайджанской Республики при Европейском Союзе Фуада Искендерова.

Автор отмечает, что принятое 10 ноября заявление является историческим моментом для двух стран, региона Южного Кавказа и, возможно, ЕС.

"Мир для Карабаха означает, что международное право было восстановлено. Это ориентир для тех, кто верит в мирное сосуществование различных сообществ. Это означает, что основная угроза энергетической безопасности Европы и диверсификации поставок устранена. И спустя тридцать лет может разблокироваться жизненно важный независимый сухопутный коридор Турция-Армения-Азербайджан для торговли между Азией и Европой".

П его словам, трагедия для обеих сторон в том, что это решение могло быть достигнуто без кровопролития практически в любое время в течение последних двух десятилетий: "Условия мира отражают неоднократные резолюции Совета Безопасности ООН, а также требования переговорного процесса. Восстановлена ​​суверенная территория Азербайджана в международных границах".

В статье также подчеркивается, что в основе аргументов правительства Армении в пользу оккупации Карабаха лежало его настойчивое утверждение о невозможности мирного сосуществования двух народов.

"Мое правительство отказывается принять это. Азербайджан - светская страна с мусульманским большинством населения, гордится разнообразием своего национального состава и религий, а также многочисленными и процветающими еврейскими и православными меньшинствами, пользующимися своими правами как граждан, так и людей веры. Армяне и азербайджанцы живут по соседству в Грузии, России, Европе и США. 30 тысяч армян по-прежнему мирно живут в разных городах и районах Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ясно дал понять, что армянские граждане Карабаха будут защищены. Он также заявил, что все исторические и религиозные памятники, мечети и церкви, разрушенные или поврежденные на этих территориях, будут восстановлены. Мы надеемся, что такие жесты помогут укрепить это доверие", - говорится в статье.

Ф. Искандеров уверен, чтобы обеспечить стабильность, необходимо также обеспечить процветание.

"Мы знаем, что региональное сотрудничество жизненно важно, и уверены, что оно будет возможным. Обе страны являются членами, наряду с другими региональными государствами-членами ЕС, ТРАСЕКА - проекта транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия. Сфера применения этого проекта чрезвычайно широка: он охватывает морской транспорт, авиацию, автомобильный и железнодорожный транспорт, безопасность на транспорте и транспортную инфраструктуру. Это всего лишь один пример, который мы можем использовать для сотрудничества друг с другом".