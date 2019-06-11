Французский мэр поддержал решение суда об отмене "хартии дружбы" с сепаратистами Нагорного Карабаха

Мэр французского города Кольмар Жильбер Мейер поддержал отмену Административным судом Сержи-Понтуаз "хартии дружбы", подписанную городом Арнувил с армянскими сепаратистами Нагорного Карабаха, сочтя ее незаконной. "Документ" был подписан между мэром французского города Арнувил Паскалем Долом и руководителем городского жилого пункта Ходжаведского района Азербайджана, находящегося сейчас под оккупацией вооруженных сил Армении.

В заявлении французскому бюро Report Ж.Мейер отметил, что об этом вопросе не подумали всесторонне до подписания "документа" о партнерстве.

"Прежде чем подписывать подобные "документы", следует всесторонне изучить ситуацию. Нужно было обо всем хорошо подумать, чтобы потом не возникала необходимость отвечать перед судом", - подчеркнул Ж.Мейер.

29 мая Административный суд Сержи-Понтуаз французского департамента Валь-д'Уаз ликвидировал "хартию", подписанную городом Арнувил с армянскими сепаратистами Нагорного Карабаха. Обвинение против мэра, незаконно совершившего визит в Нагорный Крабах и подписавшего "документ", было выдвинуто правительством Франции в связи с нарушением статьи закона о сотрудничестве с регионами страны. Рассмотревший жалобу Административный суд Сержи-Понтуаз французского департамента Валь-д'Уаз вынес решение против французского мэра.