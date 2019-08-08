Французский эксперт: Визит Пашиняна в Нагорный Карабах противоречит нормам международного права

"Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Нагорный Карабах противоречит нормам международного права".
Об этом французскому бюро Report заявил президент Института перспективного анализа и безопасности в Европе Эммануэль Дюпюи.
"Что касается юридической стороны вопроса, этот визит противоречит международным нормам. Нагорный Карабах – оккупированная земля, это общеизвестно", - отметил эксперт.
Французский эксперт также коснулся переговорного процесса: "В целях претворения в жизнь вопросов, обсуждавшихся на переговорах с президентом Азербайджана Пашинян должен не бравировать словами, а продемонстрировать решительность на деле. А для этого он должен оказать влияние на сепаратистов Нагорного Карабаха".
Vüsalə İsmətqızıАвтор новости