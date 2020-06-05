Французский эксперт: Ни одна страна в мире не признает сепаратистский режим в Карабахе

"Франция никогда не признает так называемую "Нагорно-Карабахскую Республику". Ее не признает не только Франция, но и ни одна страна мира. Потому что нарушены нормы международного права, оккупированы принадлежащие Азербайджану земли. Сегодня 75-80 процентов так называемой "Нагорно-Карабахской республики" финансируется Арменией".

Об этом французскому бюро Report заявил президент Центра стратегического анализа и геополитических исследований Наим Асас.

По его словам, в настоящее время председательствующая в Совете Безопасности ООН Франция не заявляет нагорно-карабахский конфликт в качестве приоритетного вопроса, но это не говорит об изменении в позиции страны: "Франция ведет себя очень осторожно в отношении нагорно-карабахского конфликта. Вопрос, связанный с нагорно-карабахским конфликтом, имеет международное значение, и по этой причине Франция не действует в этом вопросе в одиночку. Но Франция не забыла о нагорно-карабахском конфликте. В частности, правительство Франции не намерено отступать, когда речь заходит о нормах международного права. Оккупация Арменией азербайджанских земель является проблемой международного права".

Н.Асас также выразил отношение к тому, что во Франции некоторые мэры предпринимают попытки по установлению сотрудничества с сепаратистским режимом в Нагорном Карабахе: "Во Франции местные органы управления, мэрия, департаменты имеют широкие полномочия. Права правительства над этими структурами не столь значительны. Однако правительство Франции не позволяет им подписывать так называемые "дружественные хартии с Нагорно-Карабахской Республикой". Это демонстрирует твердую и неизменную позицию французского правительства в карабахском вопросе".