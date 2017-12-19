Французский депутат: Если отношения Парижа и Москвы восстановятся, решение карабахского конфликта станет возможным

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Париж. 19 декабря. REPORT.AZ/ "Я огорчен неурегулированием нагорно-карабахского конфликта".

Об этом западноевропейскому бюро Report заявил депутат французского парламента Андре Виллие.

По его словам, Азербайджан больше 20 лет не может вернуть принадлежащие ему земли, что вызывает беспокойство: "Франция долгие годы является сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Я очень удивлен, что несмотря на это конфликт не урегулирован. Я голосовал за нового президента Франции Эммануэля Маркона и очень в него верю. Мне нравится как его внутренняя политика, так и политика во внешних отношениях. В короткий период его президентства он показал, что у него имеются умение, энергия и дальновидность для решения неразрешенных проблем. Эммануэль Маркон в течение 6 месяцев нашел возможность заняться всеми актуальными вопросами в мире".

А.Виллие отметил, что события в Сирии, Ираке, борьба с терроризмом являются важными международными вопросами: "Вместе с тем, новый президент Франции покидает арену в сирийском вопросе. Я считаю, что целью этого является восстановление отношений с Россией и решение конфликтов мирным, переговорным путем. Если между сопредседателями Минской группы ОБСЕ Францией и Россией восстановятся взаимные отношения на основе доверия, решение карабахского конфликта станет возможным".