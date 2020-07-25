О нас
Report Georgia

Французские парламентарии обратились к Макрону по поводу армянской агрессии

Французские парламентарии обратились к Макрону по поводу армянской агрессии Члены французского парламента обратились к президенту Эммануелю Макрону в связи с недавними военными провокациями Армении и оккупационной политике против Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт
25 июля 2020 г. 03:15
Французские парламентарии обратились к Макрону по поводу армянской агрессии

Члены французского парламента обратились к президенту Эммануелю Макрону в связи с недавними военными провокациями Армении и оккупационной политике против Азербайджана.

Как передает местное бюро Report, в совместном обращении депутатов Ги Брику, Жерома Ламбера, Жан-Люка Рейзера и сенаторов Аляна Упера и Андре Ришара к президенту страны содержится просьба принять серьезные меры для того, чтобы Армения прекратила свою оккупационную политику и с уважением относилась к территориальной целостности Азербайджана.

В обращении также говорится, что пришло время положить конец затягиванию времени посредниками урегулирования конфликта.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Fransada parlamentarilər prezidentə Ermənistanla bağlı müraciət etdilər
823x150

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Уволены два сотрудника Министерства культуры
Уволены два сотрудника Министерства культуры
24 июля 2020 г. 12:45
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
21 июля 2020 г. 16:51
В Бакметрополитене кадровые назначения
В "Бакметрополитене" кадровые назначения
21 июля 2020 г. 11:02
В МВД Азербайджана произведены кадровые назначения
В МВД Азербайджана произведены кадровые назначения
21 июля 2020 г. 10:01
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
17 июля 2020 г. 17:30
Российский эксперт о боях на границе: Пашиняну это выгодно - ИНТЕРВЬЮ
Российский эксперт о боях на границе: Пашиняну это выгодно - ИНТЕРВЬЮ
15 июля 2020 г. 14:12
Марков: Случившееся показывает, что карабахский конфликт требует своего решения
Марков: Случившееся показывает, что карабахский конфликт требует своего решения
13 июля 2020 г. 15:06
Обстрелом позиций Азербайджана Пашинян хотел переключить внимание со своих проблем
Обстрелом позиций Азербайджана Пашинян хотел переключить внимание со своих проблем
13 июля 2020 г. 14:36
Профессор: Для точной диагностики COVID-19 лучше сдать три вида анализов - ИНТЕРВЬЮ
Профессор: Для точной диагностики COVID-19 лучше сдать три вида анализов - ИНТЕРВЬЮ
13 июля 2020 г. 10:57
Джанни де Бьязи: Я еду в Азербайджан не ради денег - ИНТЕРВЬЮ
Джанни де Бьязи: Я еду в Азербайджан не ради денег - ИНТЕРВЬЮ
11 июля 2020 г. 13:20
396x350

Последние новости

06:19
Посол Азербайджана проинформировал мексиканских радиослушателей о провокациях армян Нагорно-карабахский конфликт
06:04
Мбаппе рассказал президенту Франции о своей травме Футбол
05:47
Трамп пришел в ярость из-за запрета флага конфедератов Другие страны
04:47
Илон Маск запланировал новые модели электрокаров Tesla ИКТ
04:45
ВидеоЕмельяненко потерпел первое поражение с 2014 года Индивидуальные
03:18
США скупили почти все мировые запасы препарата от коронавируса Здравоохранение
03:15
Французские парламентарии обратились к Макрону по поводу армянской агрессии Нагорно-карабахский конфликт
02:28
Израиль атаковал сирийскую армию в ответ на обстрел Голанских высот Другие страны
02:24
Коронавирус побил рекорд по числу заражений Здравоохранение
01:47
"Милан" не справился с "Аталантой" Футбол
01:44
В Москве совершено нападение на азербайджанское кафе В регионе
01:42
Определился обладатель Кубка Франции по футболу Футбол
01:18
Видео"Нефтчи" представил очередного новичка Футбол
01:14
ФотоАвтомобили с надписями "Карабах это Азербайджан" едут по улицам Нью-Йорка Нагорно-карабахский конфликт
00:28
Один из европейских чемпионатов досрочно завершили из-за коронавируса Футбол
Вся новостная лента