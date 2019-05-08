Французская организация призвала официальный Париж исполнять обязанности в качестве сопредседателя

Президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции (FADA) Жан-Франсуа Мансель направил обращение средствам массовой информации.

Как сообщает местное бюро Report, в документе общественность Франции призывают не забывать об оккупации Шуши.

В обращении отмечается, что 8 мая 1945 года осталось в памяти как день поражения фашистской Германии: "Однако 8 мая 1992 года для наших азербайджанских друзей горький день оккупации армянскими вооруженными формированиями города Шуши".

В документе отмечается о вкладе Шуши в культуру Азербайджана: "Шуша была колыбелью азербайджанской музыки. В этом городе, где зародился мугам, были написаны самые важные страницы культуры Азербайджана. Александр Дюма во время визита на Кавказ именно в этом городе познакомился с самой известной поэтессой своего времени, дочерью Карабахского хана Хуршудбану Натаван. До 8 мая 1992 года Шуша была бьющимся сердцем культуры Азербайджана".

В обращении приведены также горькие последствия оккупации Шуши: "Захватом Шуши Армения завершила оккупацию принадлежащего Азербайджану Нагорного Карабаха, убиты 480 человек, ранены 600 человек, 522 ребенка остались без родителей. Имеющееся в Шуше культурное наследие Азербайджана уничтожено".

В документе упоминаются резолюции ООН и подчеркивается, что 1 млн вынужденных переселенцев все еще ждут дня, когда вернутся в свои дома. В то же время звучит просьба к официальному Парижу, как к сопредседателю Минской группы ОБСЕ, достойно выполнять свои обязанности по восстановлению в регионе справедливости и устойчивого мира.