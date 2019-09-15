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Французская организация осудила визит местных депутатов в Нагорный Карабах

​Французская организация осудила визит местных депутатов в Нагорный Ка
© Foto:Report.az

Во Франции президент Ассоциации друзей Азербайджана Жан-Франсуа Мансель направил в средства массовой информации письмо с осуждением визита французских парламентариев в оккупированный Нагорный Карабах.

Как передает местное бюро Report, в своем обращении организация призвала французское правительство и руководство Французского национального собрания (парламента) принять соответствующие меры против этого провокационного акта.

В документе говорится, что депутаты могут свободно идти туда, куда хотят, но нарушают международное право, совершая официальный визит на оккупированные территории Азербайджана:

«Если бы депутаты посетили регион Эльзас-Лорен по приглашению правительства Германии в 1870–1914 годах, как бы французы это приняли?»

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