Глава МИД: Франция привержена поиску прочного решения карабахского конфликта путем переговоров

Франция привержена поиску прочного решения нагорно-карабахского конфликта путем переговоров.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с находящимся с рабочим визитом в Париже главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Жан-Ив Ле Дриан отметил важность реализации мер по укреплению доверия, обсужденных в ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене 29 марта.

Глава МИД заверил своего азербайджанского коллегу в решительном, полном и беспристрастном участии Франции в усилиях в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ по поиску согласованного и прочного решения конфликта.