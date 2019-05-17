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Глава МИД: Франция привержена поиску прочного решения карабахского конфликта путем переговоров

Франция привержена поиску прочного решения карабахского конфликта
Жан-Ив Ле Дриан отметил важность реализации мер по укреплению доверия между сторонами

Франция привержена поиску прочного решения нагорно-карабахского конфликта путем переговоров.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с находящимся с рабочим визитом в Париже главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. 

Жан-Ив Ле Дриан отметил важность реализации мер по укреплению доверия, обсужденных в ходе  встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева  и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене 29 марта. 

Глава МИД  заверил своего  азербайджанского коллегу в решительном, полном и беспристрастном участии Франции в усилиях в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ по поиску согласованного и прочного решения конфликта.

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