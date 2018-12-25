Глава МИД Азербайджана: Формат переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию остаётся неизменным

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "Прежде всего хотел бы отметить, что позиция нашей страны относительно урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта была неоднократно озвучена на самом высоком уровне в рамках всех международных платформ. Конфликт должен быть урегулирован на основе территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в пределах его международно признанных границ".

Об этом в ответ на вопрос Report сказал министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров.

Министр отметил, что обращаясь к правовой базе урегулирования, необходимо напомнить, что её в первую очередь составляют принятые в 1993 году 4 резолюции Совета Безопасности ООН, ответственного за обеспечение мира и безопасности во всём мире, многочисленные резолюции и решения прочих международных организаций (в том числе ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения, ГУАМ, НАТО, Европарламента и др.), а также совместные документы, принятые в двустороннем и многостороннем форматах:

"К сожалению, ведшиеся на протяжении долгих лет переговоры не дали результата. Но последние события, происходящие в Армении, а также беседы, имевшие место между президентом Азербайджанской Республики и премьер-министром Республики Армения на полях саммитов СНГ в Душанбе и Санкт-Петербурге, равно как и 3 моих встречи с армянским коллегой дают основания на определённый оптимизм с точки зрения продвижения переговорного процесса.

В совместном заявлении глав делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и министров иностранных дел Азербайджана и Армении от 6 декабря сего года, принятом в рамках прошедшей в Милане министерской встречи ОБСЕ, отмечено достижение согласия продолжить переговоры по справедливому и прочному урегулированию конфликта мирным путём. А это означает, что формат переговоров остаётся неизменным. В документе также отражён призыв к соблюдению договорённости, достигнутой в Душанбе на уровне руководителей двух государств, и совершению конкретных шагов с целью подготовки населения обеих стран к миру.

Другой важный момент состоит в том, что в совместном заявлении отражена мысль о необходимости проведения в ближайшем будущем интенсивных, нацеленных на результат переговоров на уровне руководства Азербайджана на Армении с целью поощрения справедливого и прочного урегулирования. Хотел бы указать, что этот подход всецело поддерживается сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

В целом, считаю уместным отметить, что после состоявшихся в декабре этого года выборов нынешнее руководство, получившее полновесный мандат от народа Армении, должно продемонстрировать политическую волю в направлении урегулирования конфликта и сообразно философии добрососедства действовать во имя достижения мира, стабильности и устойчивого развития в регионе".