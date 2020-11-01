Израильский эксперт: Война скоро закончится полным крахом Армении

Армения своими действиями, безусловно, нарушает Гаагскую конвенцию 1949 года и ее протоколы, которые запрещают во время боевых действий преднамеренно атаковать мирное население.

Армения своими действиями, безусловно, нарушает Гаагскую конвенцию 1949 года и ее протоколы, которые запрещают во время боевых действий преднамеренно атаковать мирное население.

Об этом в беседе с Report заявил израильской юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель.

Эксперт отмечает, что с точки зрения международного права, такое поведение, однозначно, квалифицируется как терроризм.

"Тем не менее, Армения это делает в агонии, проигрывая на поле боя и ведя себя как Гитлер перед самым концом 3-го рейха. Это все ужасно и заслуживает самого большого осуждения", - сказал он.

Кроме того, по мнению М. Финкеля, они будут также продолжать лгать о том, что либо промахнулись, либо наносили удары по военным объектам.

"Но ложь не пройдет. Все-таки сейчас уже другой мир, другие технологии. Все это говорит о том, что армянская сторона — это террористическое формирование. Их тактика поведения – это тактика Хамаса, который точно так же бьет по мирным городам Израиля, а не по армии. Это тактика террористов. Они просто хотят сломить дух азербайджанского народа, но этого не будет. Война скоро закончится полным и тотальным крахом Армении", - убежден эксперт.