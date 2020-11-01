О нас
Report Georgia
Аудио новости

Израильский эксперт: Война скоро закончится полным крахом Армении    

Израильский эксперт: Война скоро закончится полным крахом Армении     Армения своими действиями, безусловно, нарушает Гаагскую конвенцию 1949 года и ее протоколы, которые запрещают во время боевых действий преднамеренно атаковать мирное население.
Нагорно-карабахский конфликт
831
1 ноября 2020 г. 18:06
Израильский эксперт: Война скоро закончится полным крахом Армении    
Михаил Финкель

Армения своими действиями, безусловно, нарушает Гаагскую конвенцию 1949 года и ее протоколы, которые запрещают во время боевых действий преднамеренно атаковать мирное население.

Об этом в беседе с Report заявил израильской юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель.

Эксперт отмечает, что с точки зрения международного права, такое поведение, однозначно, квалифицируется как терроризм.

"Тем не менее, Армения это делает в агонии, проигрывая на поле боя и ведя себя как Гитлер перед самым концом 3-го рейха. Это все ужасно и заслуживает самого большого осуждения", - сказал он.

Кроме того, по мнению М. Финкеля, они будут также продолжать лгать о том, что либо промахнулись, либо наносили удары по военным объектам.

"Но ложь не пройдет. Все-таки сейчас уже другой мир, другие технологии. Все это говорит о том, что армянская сторона — это террористическое формирование. Их тактика поведения – это тактика Хамаса, который точно так же бьет по мирным городам Израиля, а не по армии. Это тактика террористов. Они просто хотят сломить дух азербайджанского народа, но этого не будет. Война скоро закончится полным и тотальным крахом Армении", - убежден эксперт.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

В Масазыре ударили ножом 11-летнего подростка
В Масазыре ударили ножом 11-летнего подростка
1 ноября 2020 г. 07:02
Генпрокуратура: Чахалян объявлен в международный розыск
Генпрокуратура: Чахалян объявлен в международный розыск
1 ноября 2020 г. 00:00
МО: Новость об обстреле территории Армении является полной ложью
МО: Новость об обстреле территории Армении является полной ложью
31 октября 2020 г. 22:58
Интервью Президента Ильхама Алиева немецкому телеканалу ARD
Интервью Президента Ильхама Алиева немецкому телеканалу ARD
31 октября 2020 г. 21:11
Уничтожена разведывательно-диверсионная группа противника
ВидеоУничтожена разведывательно-диверсионная группа противника
31 октября 2020 г. 19:04
МО: Сейчас продолжаются бои в агдеринском, ходжавендском и губадлинском направлениях
МО: Сейчас продолжаются бои в агдеринском, ходжавендском и губадлинском направлениях
31 октября 2020 г. 17:23
МО: Уничтожены боевая техника и живая сила противника
МО: Уничтожены боевая техника и живая сила противника
31 октября 2020 г. 16:30
Ильхам Алиев: Это битва между нами и Арменией, и все должны держаться в стороне от нее
Ильхам Алиев: Это битва между нами и Арменией, и все должны держаться в стороне от нее
31 октября 2020 г. 15:58
ВС Армении намеренно поджигают леса Шуши
ВС Армении намеренно поджигают леса Шуши
31 октября 2020 г. 14:05
В Армении 85-летняя женщина подвергается пыткам
В Армении 85-летняя женщина подвергается пыткам
31 октября 2020 г. 12:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi