Фиаско армян в США - депутаты не смогли ответить на вопрос азербайджанского журналиста

Проведенное вчера в Вашингтоне, в Фонде Германа Маршалла мероприятие в связи с Арменией закончилось неудачей для представителей этой страны.

Как передает Report, на конференции под названием "Обещания бархатной революции в Армении: продвижение демократических реформ и усиление стратегического сотрудничества с США" выступили находящиеся в США с визитом вице-спикер парламента Армении Ваге Энфиаджян, Лилит Макунц (руководитель альянса премьер-министра Никола Пашиняна "Мой шаг"), Эдмон Марукян и Таверик Хайрапетян.

Несмотря на подготовку мероприятия в течение нескольких недель, на конференции присутствовало 13-14 участников. Причина этого кроется, очевидно, в скептическом отношении США к заявлениям Армении о "реформах" и визите в США в этот период президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Выступившие депутаты не ответили на вопросы, какие шаги предприняли власти премьера Никола Пашиняна для улучшения благосостояния народа.

Вопрос азербайджанского депутата в ответ на повторение позиции властей Н.Пашиняна о верности Армении мирным усилиям и поиску путей решения, выгодным помимо Армении Азербайджана также "населению Нагорного Карабаха" поставил армянских депутатов в тупик. Они не смогли ответить на вопрос, какой смысл содержит термин "население Нагорного Карабаха" в контексте механизма урегулирования конфликта с определением будущего статуса региона в условиях изгнания 750-тысячного населения с оккупированных территорий Азербайджана, а также в рамках возвращения вынужденных переселенцев и территориальной целостности Азербайджана. Кроме того, остался неотвеченным вопрос насколько соответствует "демократической и реформаторской" политике Армении оккупация территорий одной соседней страны и территориальные притязания к другой (Турция).

Наряду с этим на мероприятии армянские депутаты с беспокойством встретили вопросы азербайджанского журналиста Рафига Гурбанзаде, как американской стороне объяснят разрешение на вход России на территорию биологических лабораторий, строящихся на финансовую поддержку США, и какие цели преследует сохранение в Армении российской базы.