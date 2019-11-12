Фарид Шафиев: Высказывания Лаврова не соответствуют духу посреднической миссии и заявлениям сопредседателей МГ ОБСЕ

"В связи с комментариями министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Ереване необходимо вновь обратиться к базовым документам по урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, в частности, к решению Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (ныне ОБСЕ) от 24 марта 1992 года в Хельсинки".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

"В ней определяется, что участниками Конференции в Минске, которая должна была стать форумом для проведения переговоров по мирному урегулированию конфликта, являются Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Турция, Франция, Чешская и Словацкая Федеративная Республика и Швеция.

Важно, что далее отмечается, что избранные и другие представители Нагорного Карабаха будут приглашены на Конференцию её председателем в качестве заинтересованных сторон после консультации с участвующими в Конференции государствами", - добавил руководитель центра.

По словам Ф.Шафиева, сторонами-государствами конфликта являются Армения и Азербайджан: "А избранные и другие представители Нагорного Карабаха, в данном случае, азербайджанские и армянские общины региона могут быть вовлечены в переговорный процесс по мере прогресса, который, к сожалению, ныне не наблюдается.

Таким образом, о так называемом "народе Нагорного Карабаха" речи не идет, так как не существует такого понятия в рамках принятых международно-правовых документов. В свете юридически обязательных четырех резолюций Совета Безопасности ООН от 1993 года, Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. В 2015 году Европейский суд по правам человека по делу "Чирагов и другие против Армении" постановил, что Армения осуществляет контроль над территорией Нагорного Карабаха и прилегающих районов.

Как это было неоднократно отмечено президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, урегулирование конфликта, в том числе реализация права на самоопределение, должно быть осуществлено в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Озвучивание со стороны министра иностранных дел России Сергеем Лавровым идей, созвучных неудавшейся попытке армянской стороны, а именно премьер-министра Армении Николы Пашиняна в марте 2019 года изменить формат переговоров, не соответствуют духу посреднической миссии и ранее озвученных заявлений сопредседателей Минской группы, в том числе и России", - подчеркнул Ф.Шафиев.