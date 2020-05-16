Фарид Шафиев прокомментировал высказывание Пашиняна о Расулзаде

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Председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев прокомментировал выдвинутые премьер-министром Армении Николом Пашиняном на видеоконференции обвинения в адрес Азербайджана в связи с героизацией фашизма.

Как сообщает Report, Фарид Шафиев рассказал, что во время Второй мировой войны армяне, наряду с другими народами СССР, участвовали в борьбе против фашизма.

"Это совершенно иной вопрос и Пашинян попытался обвинить Азербайджан в попытках отрицания этого факта. Это совершенно неверно. Руководство Азербайджана, в частности президент, выступили с обвинениями в героизации фашистского пособника Гарегина Нжде. Это неоспоримый факт. Ему стоит памятник в Ереване. Проблема в связи с этим вопросом намного глубже - Нжде исповедовал идею превосходства армянской нации - идеологии, схожей с нацизмом. Его концепция "цехакронизма", разработанная в 1930-е годы, исходит из расистских теорий. Подобная идеология пустила корни в современной Армении, и она часть политики территориальных экспансий, тюрко- и азербайджано-фобии, превосходства армянской нации и идеи "Великой Армении" между трех морей.

Пашинян сослался на идеологического руководителя первой Азербайджанской Республики (1918-1920) Мамед Эмина Расулзаде, обвинив его в сотрудничестве с нацистами и его героизации в Азербайджане. Здесь глава армянского правительства скорее всего преднамеренно исказил исторические факты. Расулзаде действительно во время Второй мировой войны посещал Германию (как и многие другие деятели национальных республик СССР в эмиграции), однако от сотрудничества с нацистами в конечном счете отказался. Это тоже известный факт. Что касается тех, кто сражался на стороне нацисткой Германии, в Азербайджане памятников им не ставят и никак не героизируют. Информация, озвученная Николом Пашиняном, в лучшем случае заблуждение, а скорее всего преднамеренная ложь", - сказал он.