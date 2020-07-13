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Фарид Шафиев: Бессмысленно продолжать с Арменией переговоры имитационного типа

Фарид Шафиев: Бессмысленно продолжать с Арменией переговоры имитационного типа Фарид Шафиев: Бессмысленно продолжать с Арменией переговоры имитационного типа
Нагорно-карабахский конфликт
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13 июля 2020 г. 17:34
Фарид Шафиев: Бессмысленно продолжать с Арменией переговоры имитационного типа

"В соответствующих заявлениях помощника президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева и Министерства иностранных дел в связи с провокацией Вооружённых сил Армении на направлении Товузского района азербайджано-армянской границы даны подробные информация и комментарии".

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, комментируя провокацию ВС Армении на азербайджано-армянской границе.

"Комментируя итоги 2019 года, президент Ильхам Алиев заявил, что минувший год должен считаться "потерянным" для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Наш Центр еще в сентябре 2019 года заявил, что обе страны перешли в пост-переговорный этап. В целом, Армения избегала каких-либо субстантивных переговоров. Однако безуспешные итоги переговоров глав МИД Азербайджана и Армении в конце января 2020 года в Женеве еще раз доказали, что правительство Армении не сменило деструктивной позиции.

После в апреле-мае в связи с кризисом, созданным пандемией COVID-19, мы спрогнозировали использование в летние месяцы провокаций со стороны правительства Армении. Совершение провокации не на линии соприкосновения, связанной с конфликтом, а на азербайджано-армянской границе показывает, что Ереван старается прилечь третье государство или структуру", - сказал руководитель центра. 

Он подчеркнул, что при таком раскладе бессмысленно продолжать с Арменией какие-либо переговоры имитационного типа и меры по налаживанию доверия в регионе служат только сохранению статуса-кво.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: "Ermənistanla imitasiya tipli danışıqların davam etdirilməsi mənasızdır"

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