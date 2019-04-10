Чингиз Аскеров: Европейский суд в скором времени примет решение по делу Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева

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"При организации азербайджанской делегации в ПАСЕ состоялось панельное заседание по очень важной теме. На мероприятии я проинформировал о некоторых решениях Европейского суда, коснулся дела "Чирагов и другие против Армении". В связи с этим делом в решении Европейского суда однозначно указано, что Армения несет полную ответственность за ситуацию на оккупированных территориях. Нагорно-Карабахский регион и 7 прилегающих к нему районов Азербайджана оккупированы при ее непосредственном участии".

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал полномочный представитель Азербайджана при Европейском суде Чингиз Аскеров, выступивший на панельном заседании на тему "Незаконная деятельность на оккупированных территориях Азербайджана и отношении к ней: результаты с точки зрения обязательств, взятых Советом Европы".

Чингиз Аскеров отметил, что в решениях, связанных с жалобами против Армении не только азербайджанских граждан, но и граждан Армении, было определено существование, а также осуществление деятельности государственных органов этой страны на оккупированных территориях. "На основании жалоб, поступивших от граждан Армении, было определено, что граждане этой страны проходят военную службу на оккупированных землях.

После апрельских боев 2016 года большая часть жалоб поступила от граждан Армении, что еще раз подтверждает, что на оккупированных территориях проживают граждане Армении. Это еще раз демонстрирует оккупацию Арменией наших земель. Армения уже не может заявлять, что существует какая-то сепаратистская республика. Армения несет прямую ответственность за оккупацию территорий Азербайджана.

В Европейский суд также подана жалоба в связи с взятыми в заложники со стороны Армении Дильгамом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым. Суд в скором времени примет решение по этому делу. Каждый пережитый в заложниках день этих двух гражданских азербайджанцев считается днем, прошедшем в истязаниях. В скором времени по их делу будет принято решение", - подчеркнул Ч.Аскеров.