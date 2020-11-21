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Euronews подготовил репортаж об освобожденном от оккупации городе Физули

Euronews подготовил репортаж об освобожденном от оккупации городе Физули Телеканал Euronews подготовил репортаж об освобожденном от почти 30-летней армянской оккупации азербайджанском городе Физули.
Нагорно-карабахский конфликт
21 ноября 2020 г. 12:01
Euronews подготовил репортаж об освобожденном от оккупации городе Физули

Телеканал Euronews подготовил репортаж об освобожденном от почти 30-летней армянской оккупации азербайджанском городе Физули.

Как сообщает Report, в сюжете отмечается, что после того, как азербайджанские солдаты освободили город Физули, они не смогли найти ни одного целого здания, чтобы водрузить свой флаг. Пришлось довольствоваться фасадом разрушенного дома культуры.

Говорится, что некогда плотно населённый и процветающий город Физули с большой территорией вокруг Нагорного Карабаха был разграблен и разрушен вооруженными силами Армении 27 лет назад. Теперь он захвачен природой и похож на декорации к апокалиптическому фильму.

В репортаже подчёркивается, что передвигаться по городу можно лишь в сопровождении азербайджанских военнослужащих и только по главным дорогам. В стороне от них, по словам солдат, все заминировано. Поэтому люди, жившие в Физули три десятилетия назад, могут смотреть на руины своих домов только издалека.

Помощник Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев довел до внимания корреспондента Euronews, что до оккупации в Физули жили 100 тысяч человек. Город процветал, но все сравняли с землей. Он сказал, что Азербайджан восстановит все, что было разрушено армянами, и вернет в Физули жизнь и он вновь станет процветающим азербайджанским городом.

Вынужденная переселенка из Физули Арзу Шафиева отметила, что почти 30 лет назад, когда ее семья вынуждена была бежать отсюда, ее дом был совсем другим. "Мы ничего не взяли, оставили все. Заперли дом, потому что думали, что вернемся. Я верю, что с Божьей помощью мы все же вернемся, сфотографируем новый дом, который построим, и отметим разницу", - добавила она.

В конце репортажа подчеркивается, что десяткам тысяч людей, который называют этот город домом, не терпится вернуться и восстановить Физули.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Euronews” işğaldan azad olunmuş Füzuli şəhərindən reportaj hazırlayıb

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