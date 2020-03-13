​Если начнется война, Азербайджан прибегнет к этому оружию – СПИСОК

Развитие Вооруженных сил Азербайджана условно можно подразделить на три этапа: 1991-1993 гг., 1993-2005 гг. и третий - с 2005 года.

Об этом Report сообщил военно-политический обозреватель Рамиль Мамедли.

По его словам, в первые два этапа происходили процессы формирования и организации войск: "После 2005 года азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева вступила в этап современных воинских подразделений, который продолжается и поныне. В соответствии с современными вызовами с 2005 года наши войска оснащаются современной техникой, оружием и боеприпасами. А с 2013 года этот процесс вступил в новую фазу, еще более ускорившись. Азербайджанская армия полностью обновила унаследованный со времен СССР парк бронетехники, мотострелковых войск, систем противовоздушной обороны и ракетно-артиллерийских установок. Помимо этого, хорошие всходы дала работа по созданию парка беспилотных летательных аппаратов, столь необходимых в современных боях".

"Мы были тому свидетелями в ходе краткосрочной военной операции в апреле 2016 года. Вражеские силы до сих пор не оправились от удара, нанесенного беспилотником-камикадзе. В последние годы арсенал нашей армии пополнился ракетами "Lora" и "Polonez", зенитно-ракетными комплексами "Spyder", беспилотниками "Heron" и "Hermes-450", а также системой противовоздушной обороны "Железный купол". Благодаря современным радарам, "Железный купол", оснащенный ракетами "Arrow" и "Barak-8", способен обнаруживать цели на расстоянии 500-800 км, движущиеся со скоростью 3000 метров в секунду. Это позволяет нейтрализовать ракеты "Искандер М" (500 км) и "Искандер Е" (280 км). Кроме того, мощь нашей армии усилилась танками Т-90С, боевыми машинами PDM-3 и ZTR-82A, 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установкой "Msta-S", 220-миллиметровой огнеметной системой ТОС-1А, противотанковым комплексом "Хризантема-С", самоходной артиллерийской установкой "Вена" 2S31, зенитным ракетным комплексом OSA-1T, зенитно-ракетным комплексом BUK-MB, зенитно-ракетной системой S-300 FAVORIT и иной техникой".

Эксперт отметил, что, наряду с оснащением современным оружием и техникой, предпринимаются серьезные шаги по улучшению социального положения военнослужащих: "Обеспечение жильем, реконструкция солдатских казарм, решение проблем с продовольствием и одеждой говорит о серьезных успехах.

Рамиль Мамедли: "Боевая мощь азербайджанской армии ни у кого не вызывает сомнений"

Боеспособность азербайджанской армии ни у кого не должна вызывать сомнений. Наша армия полностью готова к освобождению оккупированных территорий, защите страны от внешних интервенций. Об этом знают и в Армении. Несмотря на то, что Россия под разными предлогами вооружает Армению, армяне прекрасно понимают, что на поле боя у них нет никаких шансов одолеть азербайджанскую армию.

Следует особо отметить, что нет никаких беспокойств относительно обеспечения Вооруженных сил предприятиями Министерства оборонной промышленности".