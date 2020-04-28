Еще одна международная организация осудила т.н. "выборы" в Карабахе

Центристский Демократический Интернационал (CDI), с которым тесно сотрудничает Партия "Ени Азербайджан", выступил с заявлением в связи с так называемыми президентскими и парламентскими "выборами" в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает Report, в заявлении отмечается, что ни одна страна не признает Нагорный Карабах как государство, поэтому проведенные в регионе незаконные выборы не способствуют переговорному процессу между Азербайджаном и Арменией по урегулированию продолжающегося в регионе конфликта.

"CDI еще раз подтверждает признание суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, основываясь на поддержке и приверженности принципам и нормам международного права. Присоединившись к соответствующему заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ, CDI не признает результаты этих "выборов", - подчеркивается в заявлении.

Также было отмечено, что организация разделяет жесткую позицию Европейского Союза по этому чувствительному вопросу.

В заключение подчеркивается поддержка усилий Минской группы ОБСЕ по скорейшему мирному урегулированию конфликта и призыв к сторонам продемонстрировать более конструктивный подход к процессу во имя восстановления безопасности в регионе.