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Еще один военнослужащий армии Азербайджана погиб

Еще один военнослужащий армии Азербайджана погиб 12 июля подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.
Нагорно-карабахский конфликт
12 июля 2020 г. 22:32
Еще один военнослужащий армии Азербайджана погиб

12 июля подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

Как сообщили Report из пресс-службы Минобороны, военнослужащие Азербайджанской армии, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы чавуш Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший солдат Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника.

Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжело раненый военнослужащий Азербайджанской Армии солдат Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

Руководство Министерства обороны выражает соболезнования семьям погибших и желает им терпения.

Аллах ряхмят елясин!

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Версия на азербайджанском языке Daha bir hərbçimiz şəhid oldu

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