Еще один сепаратист Нагорного Карабаха бежал в США

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Бывший депутат парламента Армении Аракел Мовсисян (Шмайс) бежал со своей семьей в Соединенные Штаты.

Как сообщает Report , об этом пишет армянское издание "Жаманак".

Отмечается, что он никогда не вернется в свою страну и будет постоянно проживать в Соединенных Штатах.

"Аракел Мовсисян заявлял, что в Армении у него есть кредиты на 1,5 млн. долларов и, чтобы закрыть эти кредиты он выставил на продажу принадлежащий ему рынок и банкетный зал для свадеб, которые так и не были проданы", - отмечает издание.

Газета пишет, что А. Мовсисян бежал в США, чтобы не выполнить свои кредитные обязательства.

Отметим, что А. Мовсисян участвовал в оккупации Нагорно-Карабахского региона и прилегающих районов Азербайджана. Он родился в 1966 году в Эчмиадзине. Обучался в Ханкенди. В 2004-2007 годах он был членом правящей Республиканской партии.