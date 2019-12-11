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Председатель центра: ЕС обладает некоторыми механизмами для решения нагорно-карабахского конфликта

ЕС обладает некоторыми механизмами для решения карабахского конфликта
© Report / Elchin Murad

"Евросоюз (ЕС) не является стороной, занимающейся решением нагорно-карабахского конфликта. Однако, у него есть некоторые механизмы для урегулирования проблемы". 

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам визита в Брюссель заявил председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев

По его словам, основной вопрос заключается в поддержке со стороны ЕС и входящими в его структуру государствами территориальной целостности Азербайджана: "Еврокомиссия реорганизуется. Однако, последний председатель комиссии Дональд Туск поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Помимо этого, Еврокомиссия осуждает проводимые сепаратистским режимом в Нагорном Карабахе "выборы" и заявление, сделанное в августе премьер-министром Армении Николом Пашиняном". 

"ЕС не может принимать активное участие в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, так как решением проблемы занимаются сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Еврокомиссия также не видит своей активной роли в решении конфликта. Они просто могут поддерживать некоторые проекты. Главное, что ЕС поддерживает нас в решении конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана". 

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