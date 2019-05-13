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Спецпредставитель ЕС: Нерешенные конфликты создают угрозу безопасности на Южном Кавказе

ЕС: Нерешенные конфликты создают угрозу безопасности на Южном Кавказе

"Неразрешенные конфликты на Южном Кавказе препятствуют всестороннему развитию потенциала региона".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на VI Форуме безопасности Южного Кавказа в Тбилиси заявил специальный представитель Европейского Союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

По его словам, конфликты в регионе привели к прекращению ряда экономических и транспортных сообщений, а также связей между людьми: "Нерешенные конфликты продолжают оставаться угрозой безопасности во всем регионе. Безопасность на Южном Кавказе чрезвычайно важна не только для стран региона, но и для Европейского Союза".

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