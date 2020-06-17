ЕС надеется на возобновление встреч между сторонами конфликта

"Конфликты в странах-членах программы "Восточное партнерство" беспокоят Европейский Союз".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявили на связанной с саммитом "Восточное партнерство" пресс-конференции.

Было отмечено, что спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар поддерживает связь со сторонами, но трудно вести работу из-за отсутствия встреч в период пандемии COVID-19.

На пресс-конференции заявили, что Т.Клаар надеется, что конфликты не будут обостряться: "Хотя за последние три месяца Европейский Союз смог предотвратить некоторую напряженность, серьезные проблемы все еще остаются. Мы надеемся, что встречи в различных форматах будут восстановлены. На нынешнем этапе нет новых идей, но они непременно будут".