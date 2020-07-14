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Эрдоган: Турция рядом с Азербайджаном

Эрдоган: Турция рядом с Азербайджаном Турция будет, не колеблясь выступать против любых поползновений на права и земли Азербайджана.
Нагорно-карабахский конфликт
14 июля 2020 г. 22:15
Эрдоган: Турция рядом с Азербайджаном

Турция будет, не колеблясь выступать против любых поползновений на права и земли Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя боестолкновения на границе между Азербайджаном и Арменией.

"Турция решительно осуждает атаки со стороны Армении против дружественного и братского Азербайджана",- заявил турецкий лидер.

Глава государства выразил обеспокоенность, что напряженность, продолжающая со времени оккупации Нагорного Карабаха, переросла в столкновения в результате безрассудных и систематических атак с армянской стороны.

По мнению президента, нападение, совершенное на границе между двумя государствами с применением тяжелого вооружения, указывает на то, что происходящее является преднамеренной атакой на Азербайджан.

"Это нападение является событием, которое выходит за рамки Армении. Цель состоит в том, чтобы воспрепятствовать урегулированию в Нагорном Карабахе, а также создать новые очаги столкновений", - отметил президент Эрдоган.

Президент Эрдоган добавил, что подобная агрессивность со стороны Армении, которая не в состоянии решить многочисленные внутренние проблемы, прежде всего является неуважением к собственному населению.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü qınayırıq”

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