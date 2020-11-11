Эрдоган: Подписано соглашение о создании турецко-российского мониторингового центра

“В связи с освобождением оккупированных территорий и всего Нагорного Карабаха я поздравляю всех азербайджанцев во главе с моим братом Ильхамом Алиевым".

“В связи с освобождением оккупированных территорий и всего Нагорного Карабаха я поздравляю всех азербайджанцев во главе с моим братом Ильхамом Алиевым".

Как передает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

“По договоренности, оставшаяся часть Карабаха также будет возвращена Азербайджану. По соглашению, Армения должна вернуть Азербайджану Кяльбаджар до 15 ноября, Агдамский и Газахский районы – до 20 ноября, Лачын – до 1 декабря. Между Азербайджаном и Нахчыванской АР будет обеспечена линия коммуникаций, с этой целью будет проложена дорога. Кроме того, будет проложена дорога между Ханкенди и Арменией. Турция для наблюдения и контроля над исполнением соглашения будет представлена вместе с Россией в совместных миротворческих силах, которые будут созданы в регионе. Сегодня утром было подписано соглашение о создании совместного турецко-российского мониторингового центра для наблюдения за прекращением огня. Этот центр будет создан в деоккупированном регионе Азербайджана", - отметил президент Турции.