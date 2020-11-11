О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эрдоган: Подписано соглашение о создании турецко-российского мониторингового центра

Эрдоган: Подписано соглашение о создании турецко-российского мониторингового центра “В связи с освобождением оккупированных территорий и всего Нагорного Карабаха я поздравляю всех азербайджанцев во главе с моим братом Ильхамом Алиевым".
Нагорно-карабахский конфликт
140
11 ноября 2020 г. 15:57
Эрдоган: Подписано соглашение о создании турецко-российского мониторингового центра
0 : 00
0 : 00

“В связи с освобождением оккупированных территорий и всего Нагорного Карабаха я поздравляю всех азербайджанцев во главе с моим братом Ильхамом Алиевым".

Как передает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

“По договоренности, оставшаяся часть Карабаха также будет возвращена Азербайджану. По соглашению, Армения должна вернуть Азербайджану Кяльбаджар до 15 ноября, Агдамский и Газахский районы – до 20 ноября, Лачын – до 1 декабря. Между Азербайджаном и Нахчыванской АР будет обеспечена линия коммуникаций, с этой целью будет проложена дорога. Кроме того, будет проложена дорога между Ханкенди и Арменией. Турция для наблюдения и контроля над исполнением соглашения будет представлена вместе с Россией в совместных миротворческих силах, которые будут созданы в регионе. Сегодня утром было подписано соглашение о создании совместного турецко-российского мониторингового центра для наблюдения за прекращением огня. Этот центр будет создан в деоккупированном регионе Азербайджана", - отметил президент Турции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Rusiya ilə Türkiyə atəşkəs monitorinq mərkəzi haqqında müqavilə imzalayıb"

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой
Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой
11 ноября 2020 г. 10:23
Почетный консул Азербайджана в Германии поздравил народ с победой
Почетный консул Азербайджана в Германии поздравил народ с победой
10 ноября 2020 г. 16:40
Участие Азербайджана в Генассамблее ООН начало беспокоить Армению
Участие Азербайджана в Генассамблее ООН начало беспокоить Армению
7 ноября 2020 г. 13:11
Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
6 ноября 2020 г. 09:39
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
5 ноября 2020 г. 15:02
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
5 ноября 2020 г. 11:27
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
2 ноября 2020 г. 15:23
Вражеский снаряд попал в дом в Агдаме
ФотоВражеский снаряд попал в дом в Агдаме
2 ноября 2020 г. 13:44
Армяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
ФотоАрмяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
31 октября 2020 г. 12:09
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
30 октября 2020 г. 17:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi