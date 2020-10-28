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Эрдоган Путину: Если кто-то перейдет красную черту, не посмотрим ни на кого

Эрдоган Путину: Если кто-то перейдет красную черту, не посмотрим ни на кого "Мы не посмотрим ни на кого, будь то хоть сын нашего отца"
Нагорно-карабахский конфликт
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28 октября 2020 г. 15:23
Эрдоган Путину: Если кто-то перейдет красную черту, не посмотрим ни на кого

"В последний раз мы говорили с Путиным вчера вечером. Подробно обсудили последние события. Я ему сказал, давай положим конец этому положению на Кавказе. Если хочешь, мы вместе можем урегулировать этот вопрос. Вы обсудите этот вопрос с Пашиняном, а я поговорю со своим братом Ильхамом. Но мы должны решить одно. Мы будем решать этот вопрос или нет? Мы откровенны, и я верю в вашу откровенность тоже. Однако, я обозначил нашу красную черту. Если она будет перейдена, то не обессудьте, мы не посмотрим ни на кого, будь то хоть сын нашего отца".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Нам говорят, что мы перебрасываем вооруженных наемников из Сирии в Азербайджан. Я ответил Путину, что только что с помощью нашей разведки мы уточнили, что около 2 000 наемников из PKK и YPG сражаются в зоне конфликта на стороне Армении за 600 долларов США. Он мне отвечает, что не знает об этом. Я ему сказал, что я информирую вас об этом. Естественно, я не думаю, что уважаемый Путин будет потакать PKK, однако он должен сказать об этом Пашиняну. В противном случае мы сделаем то, что следует сделать", - отметил глава Турции.

Эрдоган сказал: "Наши азербайджанские братья вернули существенную часть потерянных когда-то территорий. Иншааллах, в кратчайшие сроки они вернут и все остальные земли, и тюрки Азербайджана вновь вернутся на свои земли. Я верю, что победа за моими азербайджанскими братьями. Пусть Бог будет им в помощь. Мы всегда были с ними рядом в этой борьбе и продолжим быть всегда рядом".

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Putinə: "Qırmızı xətt keçilərsə, atamızın oğlu da olsa, gözümüz görməz"

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