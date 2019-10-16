Президент Турции: Хотите увидеть геноцид мирного населения, взгляните на Карабах

"Страны Запада, Лиги арабских государств, все те, кто обладают хоть толикой совести! Я обращаюсь к вам, все вернется сторицей".

Как сообщает Report, об этом на расширенном заседании парламентской фракции партии "Справедливости и развития" заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Говоря о резне над гражданскими лицами, учиненной в африканских странах, Сирии и Ираке, президент Турции поведал и о геноциде азербайджанцев в оккупированном армянами Нагорном Карабахе: "Желаете увидеть геноцид мирного населения, взгляните на Нагорный Карабах, на Балканы и Северный Кипр".