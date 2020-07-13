Эльмар Мамедъяров обсудил ситуацию с российским сопредседателем и представителем ОБСЕ

Целенаправленная провокация Армении нацелена на то, чтобы вовлечь третьи страны в армяно-азербайджанский конфликт

13 июля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Проинформировав собеседников о предотвращении попытки атаки вооруженных сил Армении и текущей обстановке в регионе, Эльмар Мамедъярово выразил обеспокоенность этим и оценил очередную провокацию Армении как агрессию.

Э.Мамедъяров подчеркнул, что такая целенаправленная провокация Армении нацелена на то, чтобы вовлечь третьи страны в армяно-азербайджанский конфликт и отвлечь внимание армянского общества от внутренних проблем.