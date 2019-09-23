Эльмар Мамедъяров встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Нью-Йорке

В Нью-Йорке прошела встреча Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Как передает Report со ссылкой на МИД, на встрече обсуждались переговоры по урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также ситуация на зоне конфликта и, в целом, будущие планы и перспективы сопредседателей по урегулированию конфликта.

21:45

В Нью-Йорке началась встреча между Министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Об этом Report сообщает со ссылкой на главу пресс-службы МИД Азербайджана Лейлу Абдуллаеву.

«В Нью-Йорке началась встреча между Министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым и сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шафером», - заявила глава пресс-службы МИД.