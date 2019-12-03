Министр иностранных дел Азербайджана отбыл в Братиславу

Эльмар Мамедъяров отбыл в Братиславу

3 декабря, 2019 17:56

https://report.az/storage/news/13d8d3fe8fbba4d8363831b28c6a2bdb/90589df5-dd44-42a1-aaac-b66c5666450f_292.jpg Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл в Братиславу (Словакия). Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел. Цель визита заключается в участии на 26-й встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ.