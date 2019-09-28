Эльмар Мамедъяров обсудил нагорно-карабахский конфликт с генеральным секретарем ООН

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства иностранных дел, генеральный секретарь подчеркнул, что приветствует проводимые в Азербайджане внутренние реформы, просил передать Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву искренние приветствия и добрые пожелания.

Министр Эльмар Мамедъяров выразил признательность генеральному секретарю за искренний прием. Сославшись на предстоящий 25-26 октября этого года очередной Саммит Движения неприсоединения в Баку, он пригласил генерального секретаря принять участие в этом мероприятии.

Министр подробно проинформировал генерального секретаря о текущем состоянии процесса урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и проведенной в Нью-Йорке последней встрече между министрами иностранных дел двух стран при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Напомнив о позиции международной общественности по урегулированию конфликта и, в первую очередь, резолюциях Совета Безопасности, министр подчеркнул необходимость выполнения Арменией требования об освобождении оккупированных земель Азербайджана и возвращении в свои дома сотен тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев, изгнанных с этих территорий.

А.Гутерриш отметил, что поддерживает деятельность Минской группы ОБСЕ, направленную на урегулирование конфликта, и заявил, что ООН всегда готова внести вклад в развитие мирного процесса .

На встрече стороны провели также обмен мнениями по другим вопросам, стоящим на повестке дня ООН и представляющим взаимный интерес.

По завершении встречи министр Эльмар Мамедъяров подписал Книгу почетных гостей ООН.