Эльчин Гулиев проверил служебно-боевую деятельность пограничников в Газахе

Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев проверил организацию служебно-боевой деятельности в воинских частях и подразделениях отдельной пограничной дивизии "Газах".

Как сообщили Report в пресс-службе Государственной пограничной службы, был изучен уровень исполнения поручений, данных президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим ВС Ильхамом Алиевым, проведена встреча с пограничниками, проходящими службу на боевых позициях на линии соприкосновения, проверены условия службы и быта.

Также ознакомились с мерами по организации служебной и боевой деятельности подразделения отдельной пограничной дивизии "Газах", предотвращению провокаций противника, созданию необходимой пограничной и оборонной инфраструктуры, были даны поручения по повышению боеготовности воинских частей и подразделений, обеспечению неприкосновенности государственной границы и безопасности личного состава.