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Эльчин Гулиев проверил боеготовность погранчастей на границе с Арменией

Эльчин Гулиев проверил боеготовность погранчастей на границе с Армение

Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев проверил служебно-боевую деятельность воинских частей и подразделений отдельной пограничной дивизии "Газах" Пограничных войск Государственной пограничной службы, осуществляющей охрану и защиту на государственной границе с Арменией, пролегающей по территории Газахского и Агстафинского районов.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной погранслужбы. 

В пограничных боевых пунктах Э.Гулиев встретился с личным составом, ознакомился с жилищными условиями, а также работами, проведенными в целях создания необходимой пограничной инфраструктуры безопасности и обороны на государственной границе и уровнем выполнения поручений Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева.  

На служебном совещании, которое проводилось с участием высокопоставленных чиновников Государственной пограничной службы, были даны необходимые поручения для повышения боевой готовности воинских частей и подразделений, обеспечения неприкосновенности государственной границы и безопасности личного состава.

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