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Глава погранслужбы Азербайджана дал поручение о предотвращении провокаций со стороны Армении

Эльчин Гулиев побывал на границе с Арменией

Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев проверил служебно-боевую деятельность расположенных на госгранице с Арменией боевых пунктов отдельной пограничной дивизии "Газах" пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.

Проверка была проведена 2-3 октября.

Были заслушаны доклады должностных лиц об оперативной обстановке на территории в последние дни, регулярных нарушениях режима прекращения огня со стороны ВС Армении, диверсионно-подрывных попытках и принимаемых в связи с этим мерах, даны поручения по усовершенствованию служебной деятельности по обороне и охране госграницы, категорическом предотвращении провокаций врага, усилению безопасности личного состава.

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