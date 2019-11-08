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Эльчин Гулиев и Ханлар Велиев посетили воинские части на госгранице с Арменией

Эльчин Гулиев и Ханлар Велиев посетили воинские части на госгранице с

Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев и заместитель генпрокурора – военный прокурор генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев посетили воинские части и подразделения отдельной пограничной дивизии "Газах" Пограничных войск ГПС, осуществляющей охрану и защиту на государственной границе с Арменией.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

В рамках поездки была проверена служебно-боевая деятельность структурных делений отдельной пограничной дивизии, состоялась встреча с личным составом в пограничных боевых пунктах, осмотрены служебные и бытовые условия, оценены работы по исполнению поручений президента, Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана Ильхама Алиева, созданию инфраструктуры для необходимой защиты и обороны госграницы, даны поручения по повышению боевой подготовки в воинских частях и подразделениях, обеспечению неприкосновенности госграницы и безопасности личного состава, усилению военной дисциплины среди военнослужащих, укреплению правового просвещения. 

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