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Эльчин Амирбеков: Армения не хочет уходить с оккупированных ею территорий

Эльчин Амирбеков: Армения не хочет уходить с оккупированных ею территорий Даже в достижении гуманитарного прекращения огня их цель – выиграть время, вооружиться, вновь совершить агрессию против Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт
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29 октября 2020 г. 14:06
Эльчин Амирбеков: Армения не хочет уходить с оккупированных ею территорий

"На сегодня была назначена встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении с сопредседателями в Женеве. Ракетный обстрел Барды накануне этой встречи – месседж от Армении".

Как передает Report, об этом заявил находящийся в Барде помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков.

По его словам, Армения вовсе не заинтересована в восстановлении мирного процесса: "Они не хотят выходить с оккупированных азербайджанских земель. Даже в достижении гуманитарного прекращения огня их цель – выиграть время, вооружиться, сгруппировать вооруженные силы и вновь совершить агрессию против Азербайджана. Азербайджанская армия дает достойный ответ врагу. Мы ни на кого не надеемся. Мы ждали, что международная общественность предпримет эффективные шаги, однако, к сожалению, с ее стороны не предпринято рациональных шагов. Как говорит наш президент, мы своими силами и возможностями восстанавливаем историческую справедливость".

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Версия на азербайджанском языке Elçin Əmirbəyov: "Ermənistan sülh prosesinin bərpasında maraqlı deyil"

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