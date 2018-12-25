Эльмар Мамедъяров: Важно восстановление контактов между азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "Надеемся, что в наступающем 2019 году будут достигнуты определённые подвижки с точки зрения вывода вооружённых сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана и нормализации отношений между двумя странами".

Об этом в ответ на вопрос Report сказал министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров.

Министр отметил, что продвижение в урегулировании конфликта, создав условия для мира, безопасности и стабильности во всём регионе, в первую очередь откроет возможности экономического роста в самой Армении: "Наша страна, аналогично тому как она обеспечивает безопасность своих граждан-представителей прочих этнических групп, готова в соответствии со своими международными обязательствами сделать это и в отношении граждан армянского происхождения в Нагорном Карабахе и предоставить им право самоуправления на высоком уровне в рамках международно признанных границ Азербайджанской Республики.

Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона нашей страны готова вернуться к родным очагам, и этот аспект был вновь озвучен в недавно выпущенном заявлении Общины. Если помните, некоторое время тому назад существовали контакты между азербайджанской и армянской общинами Нагорно-Карабахского региона, но, к сожалению, в результате действий прежнего руководства Армении эти контакты были прерваны. Знаете, невозможно взять земли и переехать с ними в иное место. После урегулирования конфликта, конечно же, эти две общины должны будут жить вместе. Именно поэтому важно восстановление контактов между азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха и поощрение этих контактов".