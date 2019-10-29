Французский эксперт: Переговоры глав Армении и Азербайджана сулят позитивный прогресс

"Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован мирным путем".

Об этом в заявлении французскому бюро Report заявил генеральный исполнительный директор Института диалога цивилизаций Жан-Кристоф Бас (Jean-Christophe Bas).

По его словам, Армении и Азербайджану необходимо путем диалога наладить мост: "Я родился в регионе Франции Эльзас, на границе с Германией. После ужасных войн между Францией и Германией, теперь страны смогли стать основными партнерами в Европе. В мире нет такого конфликта, который не нашел бы свое решение путем намерения и диалога. Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован мирным путем".

Французский эксперт отметил, что высоко оценивает недавние переговоры между руководствами Азербайджана и Армении с целью установления мира: "Однако, чтобы переговоры между дипломатами были последовательными, оба народа должны пойти навстречу друг другу. Официальные переговоры между армянским и азербайджанским лидерами сулят позитивный прогресс. Но сейчас ни только дипломатия объединяет народы. Мир и диалог должны создаваться ассоциациями, молодежными, общественными организациями посредством культурных связей, спортивных мероприятий и других видов деятельности. Молодежь, спортсмены, деятели культуры, блогеры обеих стран вступив в диалог, должны наладить мост для установления мира между двумя народами".