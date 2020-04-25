Эксперт: Отказ Армении решать конфликт в Карабахе вызывает раздражение Москвы

Дарья Гревцова https://report.az/storage/news/06f9abf1bec08dfaa0ac4aca8c6ee937/45d6f845-db20-43b2-b8f2-cb082fc1be7f_292.jpg

"Заявление главы МИД Армении о невозможности выполнения принципов разрешения Нагорно-карабахского конфликта, которые были заложены от апреля 2019 года, подписанного всеми сторонами, говорит лишь об одном – о неадекватности армянской стороны". Об этом в интервью российскому бюро Report заявила политолог, общественный деятель, заместитель директора Института политических исследований Дарья Гревцова.

"Нельзя не выполнять то, что уже было подписано. Это недипломатический отход от заранее принятых договоренностей. Но популистские лозунги армянских политиков оказались сейчас важнее, чем экономическое благосостояние граждан", - отметила российский эксперт.

"Мы понимаем, что в этих принципах говорится о том, что в обмен на освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха происходит экономическая деблокада Армении, что сейчас очень важно, поскольку мы знаем, какое бедственное экономическое положение в этой стране. Но власти решили по-другому и на этот счет есть несколько моментов. Во-первых, как мы видим, ситуация с разрешением нагорно-карабахского конфликта важна для России. МИД России, Сергей Лавров заинтересованы в скорейшем разрешении конфликта, но никак не могут переломить упертость армянской стороны.

Дарья Гревцова

Во-вторых, не все такого рода заявления должны восприниматься серьезно. Есть предположение, что вслед заявлениям министра иностранных дел Армении вскоре последуют другие, почти прямо противоположные. Связано это с тем, что сейчас премьер-министр Армении Никол Пашинян после, так называемых, "выборов" в Нагорном Карабахе, сможет опереться на своих людей и представить свое желание пойти на компромисс с Азербайджаном не как свою волю, а как политику по инициативе армянской общины Нагорного Карабаха. Никол Пашинян хочет переложить ответственность с себя на нищее население Нагорного Карабаха, поскольку боится, что если он сам станет инициатором, то армянские радикалы устроят новую революцию или даже убьют его. Поэтому есть основание предполагать, что он подождет пока из самого Карабаха последуют слова о необходимости экономической деблокады, экономического возрождения, а уже для этого нужны будут компромиссы по поводу районов вокруг Нагорного Карабаха", - заявила Д. Гревцова.

Также, по ее мнению, Ереван своим поведением обращает внимание на вопрос безопасности, а не только экономики.

Комментируя вопрос о том, может ли подобная контрпродуктивная позиция Армении к решению конфликта привести к тому, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ начнут оказывать на неё давление, эксперт заявила: "Давление на Ереван со стороны членов Минской группы ОБСЕ может быть оказано, поскольку все понимают, что отказ Арменией от поэтапного решения конфликта открывает дорогу возобновлению военных действий. Если нет движения вперед в мирном урегулировании любого конфликта, то возникает возможность для новой военной вспышки. Это очень опасно и тревожно. Отказ Армении вызывает раздражение со стороны Москвы и можно ожидать большего давления. Еще недовольство поджигается тем, что российские власти с большим подозрением относятся к Николу Пашиняну, считая его американским агентом. Все это значительно усиливает позиции Азербайджана в глазах и Минской группы ОБСЕ, и мирового сообщества".