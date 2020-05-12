Российский эксперт: Азербайджан, несмотря на оккупацию, стал мощным государством

Игорь Коротченко https://report.az/storage/news/11b4cf1a74e8fbc02fc8f72e4ac8d9cf/2484d291-f7a7-438f-8d83-7044af51ac12_292.jpg

"Причина продолжения нагорно-карабахской проблемы заключается в нежелании руководства Армении в практическом плане решить все вопросы, связанные с урегулированием конфликта. По-прежнему продолжается оккупация территорий Азербайджана - не только Нагорного Карабаха, но и семи районов вокруг него. Несмотря на усилия посредников, несмотря на четыре резолюции Совета Безопасности ООН, Ереван не сделал ничего для того, чтобы ситуация изменилась к лучшему". Об этом российскому бюро Report заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя 26-летие со дня подписания соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном.

"Мы имеет беспрецедентную ситуацию в новейшей истории, когда 20% территорий суверенного государства оккупированы другим государством и при этом ситуация не меняется в позитивную сторону", отметил И. Коротченко.

Говоря о приходе к власти Гейдара Алиева, военный эксперт отметил, что общенациональный лидер азербайджанского народа вывел страну из глубочайшего кризиса: "Гейдар Алиев принял страну в очень тяжелой ситуации. Главным на тот момент было поставить точку в боевых действиях, чтобы можно было передохнуть, собрать силы и начать восстанавливать государство. Решение, которое принял Гейдар Алиев, на тот момент было единственно правильным. И сегодня, спустя 26 лет, мы видим, что Азербайджан, несмотря на оккупацию армянскими войсками 20% территорий, стал мощным, процветающим, сильным государством, восстановил вооруженные силы, восстановил экономику, диверсифицировал ее, стал важнейшим элементом международной стратегической и энергетической стабильности. Эти 26 лет для Азербайджана были успешными".

"Сегодня ситуация меняется. Меняется в том плане, что все больше и больше людей в мире начинают понимать существующие реалии. Азербайджан поддерживает Совет Безопасности ООН. Требования о полном восстановлении суверенитета Азербайджана звучат на самых авторитетных международных площадках. Плюс Азербайджан укрепляет экономику, вооруженные силы - все эти факторы, так или иначе, влияют на то, что руководство Армении будет вынуждено пересматривать прежний деструктивный подход", - считает И.Коротченко.